Manu Silva assina pelo V. Guimarães até 2027

O V. Guimarães anunciou a contratação de Manu Silva, confirmando-se assim uma notícia já avançada por. O médio, que chega do Feirense, assinou um contrato válido até 2027.O conjunto vitoriano investiu 352.500 mil euros em 50 por cento do jovem de 21 anos, sendo que, de acordo com o comunicado dos minhotos, o clube fica ainda com a opção de adquirir mais 30 por cento do passe do atleta no futuro. Natural de Santa Maria da Feira, Manu só havia representado o Feirense na sua carreira enquanto sénior.Manu Silva irá utilizar a camisola 24 no Minho.