Manu Silva custou 352.500 € por 50% do passe

A SAD do Vitória divulgou o habitual resumo do fecho de mercado e ao detalhe, tal como já tinha feito no verão.Desta vez, apenas há a registar uma entrada, neste caso de Manu Silva, que assinou contrato até 2027, sendo que a transferência do médio ex-Feirense custou 352.500 € por 50% do passe.O Vitória fica ainda com uma opção de compra, cujo valor não foi divulgado, de mais 30% do passe de Manu Silva.De resto, os vitorianos assinalaram todas as outras movimentações deste mercado, incluindo saídas e renovações de vários jovens da formação.Equipa B: Dénis Duarte, jogador livre com contrato até 2027; Gustavo Nnachi, Jefferson e Patrick, os três por empréstimo com opção de compra; Sander Lemes, neste caso ativação da opção de compra estabelecida com o Louletano de 50% do passe de forma gratuita, mantendo a opção de aquisição de mais 25% do passe do atleta e com contrato até 2025Equipa A: Antoñín Cortez: antecipação de final de empréstimo.Equipa B: André Ramalho, Antal Bencze, Jungmin Kim, Marcos Raposo, todos com contrato revogado; Melvin Maboungou e Rafa Pereira, ambos revogação de contrato, mas com a reserva de 10% de uma futura venda; Sylvestre Costa: acordo de transferência definitiva também com reserva de 10% de uma futura venda.Equipa A: Ibrahima Bamba (até 2026) e Mamadou Tounkara (até 2025).Equipa B: Alberto Costa e Gonçalo Nogueira, ambos até 2026.Sub-19: Miguel Nogueira (até 2025).Sub-17: José Guilherme Ribeiro (até 2025).