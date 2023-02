Manu Silva está fora do jogo no Estoril

O boletim clínico do Vitória ganhou mais um ‘cliente’ e é precisamente Manu Silva, o último reforço apresentado no dia do fecho das inscrições.O médio de 21 anos não saiu do banco de suplentes no último jogo pelo Feirense, frente ao E. Amadora e chegou ao Vitória com uma lesão muscular na coxa direita, problema que não requer muita preocupação, mas que o deixa desde já fora das opções para o jogo do próximo sábado, no Estoril.Quem também estará ausente da deslocação ao Estoril é André André, que recupera de uma entorse no joelho direito, e Celton Biai, a contas com uma entorse no pé direito.A ausência certa do guarda-redes habitual suplente de Bruno Varela, de resto, vai implicar a presença do jovem Rafa, de 19 anos, no banco, tal como já aconteceu no último jogo, frente ao FC Porto. A baixa de Celton Biai motivou a presença de José Guilherme, dos sub-17, no treino da equipa principal.As perspetivas do departamento médico do Vitória é que Celton Biai e André André já estejam disponíveis para a receção ao Portimonense da jornada 20.Quanto ao caso de Tomás Händel, que não joga desde o dia 13 de fevereiro do ano passado e vai cumprir um ano de ausência devido a um grave problema muscular, o longo calvário está perto de terminar.O médio de 22 anos tem mais 15 dias para recuperar índices físicos com treinos no relvado e vai, numa primeira fase, readquirir ritmo competitivo com a sua integração nos jogos da equipa B, na Liga 3.