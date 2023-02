Manu Silva: «Sinto-me com a maturidade certa para jogar num clube tão grande»

O V. Guimarães fechou o mercado de transferências com a contratação de Manu Silva, médio de 21 anos que atuava no Feirense. Nas primeiras declarações com a nova camisola, o jovem mostrou-se ansioso por começar."A mudança é sempre difícil, no Feirense tinha um comodismo bom. No entanto, este passo é uma nova aventura, quero extrair o máximo de mim e potencializar-me ao máximo. É um passo grande, mas seguro, ainda para mais para um clube tão grande como o Vitória. Mesmo só tendo enfrentando o Vitória nos escalões de formação, sempre foi um clube com qualidade e com uma mística muito bem incutida nos jogadores. Isso é bom porque nos traz um lado competitivo que só nos favorece. Só vou perceber se estou preparado [para a pressão] depois de as coisas acontecerem. No entanto, sinto que este passo foi dado na altura certa porque me sinto com a maturidade certa para jogar num clube tão grande", referiu.O médio aproveitou ainda para se apresentar aos adeptos: "Considero-me um jogador forte com bola e que gosta de construir jogo. Para além disso, gosto de roubar bolas, duelos e ajudar os meus colegas. Luta no meio-campo? Será difícil porque os jogadores têm qualidade. Sei que posso aprender com eles e vou tentar ajudá-los ao máximo".