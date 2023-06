Manuel Cajuda deixa conselho a Moreno: «Tem de esconder um pouco a paixão»

No regresso a Guimarães, no âmbito da homenagem a Neno, o antigo treinador do Vitória (2006 a 2009) olhou para a primeira época de Moreno Teixeira como treinador da equipa principal e deixou um conselho ao seu antigo jogador. "Já dei um conselho ao Moreno porque sou muito amigo dele e gosto muito dele. Acho que ele tem de esconder um pouco a paixão. Não gosto muito da palavra paixão porque quando a paixão bate para entrar pela porta principal o amor e o bom senso saem pela de trás. Digo ao Moreno que tem de fugir a essa paixão e dedicar-se ao que é bom, que é ser bom treinador. Quero que ele siga o melhor caminho, se possível melhor que o meu, que está feito e ele tem o dele por percorrer".Ligado à única qualificação dos vimaranenses para uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões, depois de ter ajudado a devolver o clube à Liga após a passagem, de um ano, pelo segundo escalão do futebol nacional, Manuel Cajuda defendeu a ideia de que o emblema minhoto "merece estar muito mais acima do que aquilo que está, mas a realidade é que o clube tem dificuldades que tem de superar". "O Vitória está entregue a boa gente", acrescentou, destacando a ideia de que o clube "não precisa de muita coisa. O Vitória tem o melhor jogador de sempre, que é o público. Depois, precisa de ter coragem para vencer as dificuldades porque problemas toda a gente tem. Não vou dar conselhos às pessoas do Vitória porque parto do princípio que o Vitória tem pessoas inteligentes para resolver os seus problemas e levar o clube ao lugar que merece, que é mesmo mais para cima".O algarvio, que recentemente assumiu a presidência do Olhanense, elogiou a forma como foi tratado em mais um regresso à cidade berço. "Até tenho vergonha de vir a Guimarães pela forma como me tratam, tratam-me como um príncipe e eu acho que não mereço isso porque fiz o meu trabalho. É uma alegria subir estas escadas, ir ao meu balneário ver as pessoas por quem tenho carinho e amor. Recordo que fiz a melhor classificação pelo Vitória, fomos à Liga dos Campeões, fizemos o melhor campeonato de sempre depois de uma subida de divisão, no período mais difícil da vida do Vitória. Foram momentos muito felizes".