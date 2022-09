Manuel Cajuda esteve com as emoções à flor da pele ainda antes de entrar na gala do centenário do V. Guimarães, no Multiusos de Guimarães, esta quinta-feira. O técnico fez questão de mostrar o seu carinho por um clube que está bem marcado na sua carreira."Quero parabenizar todos aqueles que nestes 100 anos trabalharam pelo Vitória, construindo este grande clube. Depois, quero manifestar a minha gratidão por me terem deixado viver aqui os melhores anos da minha vida como treinador. Gostaria de recordar toda a gente que me ajudou muito, desde a subida da 2.ª Liga para a 1ª, até à ida ao playoff da Liga dos Campeões", comentou aos jornalistas.