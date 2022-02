Manuel Pinto Brasil não avança com candidatura à presidência do V. Guimarães

Manuel Pinto Brasil assume que equacionou a possibilidade de se apresentar como candidato às eleições do V. Guimarães, marcadas para o dia 5 de março, mas explica que decidiu não avançar porque uma nova lista "a ser apresentada, provocaria ainda um maior fracionamento entre os sócios".Num comunicado, o antigo candidato à presidência do Vitória revela que "refletiu sobre a possibilidade de uma nova candidatura" à liderança do clube, para a qual recebeu "inúmeros apoios". Uma candidatura que, diz, "exporia, na visibilidade da campanha eleitoral, aquilo que são situações que são ocultadas e/ou maquilhadas aos vitorianos. Por outro lado, os motivos pelos quais me candidatei há 10 anos atrás voltaram a estar válidos e até reforçados, nomeadamente: gestão pouco criteriosa, gastos acima das possibilidades do clube e da SAD, instabilidade e insucesso desportivo". Contudo, entendeu não avançar porque "cedo se perfilaram várias candidaturas que, necessariamente, contribuíam para cimentar a divisão que se tem verificado entre os sócios. A minha candidatura, a ser apresentada, provocaria ainda um maior fracionamento entre os sócios".Para Manuel Pinto Brasil, "a situação atual do Vitória, cuja situação financeira é caótica e a desportiva para lá caminha, obrigaria a que os sócios se unissem em torno de um projeto único de salvação do clube, em que acima de todos estaria o Vitória e não os interesses de cada um. Só assim se poderia salvar o Vitória. Tal não foi possível".No mesmo comunicado, o empresário Manuel Pinto Brasil mostra-se crítico com a gestão de Miguel Pinto Lisboa. "Cedo alertei para os gastos excessivos, as contratações desmesuradas e a falta de rigor de gestão. O mesmo rumo continuou. Consegui que os sócios tivessem uma assembleia geral extraordinária para lhes ser esclarecida a situação do clube e da SAD. Infelizmente a direção pouco ou nada esclareceu e até se percebeu porquê alguns meses depois", argumenta.Manuel Pinto Brasil entende que o V. Guimarães "correrá sérios riscos de não sobreviver, o que poderá lamentavelmente acontecer se os sócios permitirem que a atual Direção continue à frente dos destinos", mostrando-se ainda "disponível, se contribuir para a solução, mas principalmente atento, como sempre, denunciando aquilo que sejam atos de má gestão ou condutas reprováveis por parte de quaisquer órgãos sociais, apelando a que os sócios façam o mesmo. Sejam exigentes com quem for eleito".