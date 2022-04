Mão pesada: jogo com o P. Ferreira vale mais de 10 mil euros de multa ao V. Guimarães

O V. Guimarães foi punido pelo CD da FPF com mais de 10 mil euros por factos ocorridos no jogo com o P. Ferreira.Ao todo, este encontro vai custar aos cofres da SAD 10.578 euros, que se dividem da seguinte forma: 1.474 euros pelo atraso no início da primeira parte, 8.670 euros pelo arremesso de tochas para o relvado por parte dos adeptos e 434 euros por cânticos contra a Liga.