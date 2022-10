Mapa de castigos: apanha-bolas do Famalicão valem multa e as razões da expulsão de João Aroso

O mapa de castigos relativo à 10.ª jornada da Liga Bwin emitido pelo Conselho de Disciplina faz luz sobre alguns dos casos disciplinares que marcaram a ronda.No V. Guimarães x Boavista, João Aroso viu ser-lhe aplicado um jogo de castigo e uma multa de 1.071 euros. "Saiu deliberadamente da área técnica para protestar ou discutir com um elemento da equipade arbitragem dizendo 'isto é penalti'", pôde ler-se no relatório do árbitro sobre a expulsão do técnico adjunto do Vitória. Além disto, o clube viu ser-lhe aplicadas duas multas com o valor global de 4.231 euros devido a comportamento incorreto dos adeptos e utilização de pirotécnia.Uma das incidências mais incomuns registou-se na receção do Famalicão ao P. Ferreira, com a equipa da csa a pagar uma multa de 561 devido aos seus apanha-bolas. "O comportamento dos apanha-bolas não foi uniforme para ambas as equipas durante a segunda parte, retardando a entrega da bola à equipa visitante", pode ler-se.De resto, os jogadores Adrian Marín (Gil Vicente), Ricardo Mangas (Boavista) e Ivanildo Fernandes (Vizela) viram confirmados os expectáveis castigos (1 jogo de suspensão) pelas respetivas expulsões.