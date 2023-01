Marcos Raposo deixa V. Guimarães

O defesa Marcos Raposo deixou de fazer parte dos quadros do V. Guimarães. O jovem jogador, de 22 anos, rescindiu o contrato que o ligava ao clube até 2024."A Vitória Sport Clube – Futebol SAD deseja a Marcos Raposo as maiores felicidades e sucessos pessoais e profissionais", anunciaram os vimaranenses, em comunicado.Marcos Raposo chegou a Guimarães em 2021, proveniente do V. Setúbal, onde cumpriu a etapa final do processo de formação. Contudo, num ano e meio foi utilizado em apenas dois jogos pela extinta equipa sub-23 no decorrer da temporada 2021/2022. O defesa estava integrado no plantel da equipa B.