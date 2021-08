Marcus Edwards deixa mensagem aos adeptos: «Desculpem ter perdido aquela última oportunidade»

Os últimos minutos do V. Guimarães-Portimonense ficou marcado por uma oportunidade clamorosa falhada por Marcus Edwards, altura em que os vimaranenses perdiam por 0-1 e em que o relógio marcava os 90+8'. O extremo inglês dos vimaranenses surgiu isolado na cara de Samuel, mas não conseguiu acertar com o alvo, atirando a bola a escassos centímetros da baliza algarvia.





No final da partida, Marcus Edwards deixou uma mensagem nas redes sociais, pedindo desculpa aos adeptos vimaranenses pelo resultado obtido na estreia no campeonato e ainda pela oportunidade perdida."Sei que este não é o resultado que queríamos, mas este ano estamos fortes como equipa e estamos prontos para a temporada. Desculpem por ter perdido aquela última oportunidade a todos os adeptos do Vitória", escreveu o extremo inglês nas 'stories' da sua página oficial do Instagram.