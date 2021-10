Marcus Edwards: «Sinto-me mais confiante»

Marcus Edwards foi a figura maior do V. Guimarães na vitória sobre o Famalicão, na medida em que assinou o golo que confirmou a cambalhota no marcador. O extremo chegou assim ao segundo tento esta temporada, o que o deixa a apenas um de igualar a marca da época transata.





Ora, o bom arranque tem uma explicação: a confiança. "Sinto-me mais confiante nesta época. Acho que estamos melhor que na época passada, não sei bem porquê, mas talvez seja por jogarmos há muito tempo juntos e já nos conhecermos melhor, portanto sim, a moral está em alta", referiu o camisola 10 dos conquistadores, revelando ainda outro dado que tem sido fundamental para a subida de rendimento, que se prende com o que tem aprendido com os jogadores mais experientes do plantel."A forma como eles treinam, como eles recuperam depois dos jogos, como vêm cedo para os treinos e saem mais tarde, são coisas muito boas que eu tento aprender. Individualmente, tento melhorar defensivamente, fazendo uma boa dupla com o meu lateral e evoluir no aspeto mental do jogo", apontou.Olhando depois o golo em Famalicão de forma mais detalhada, Edwards explicou a jogada e o que lhe pediu Pepa. "O treinador disse-me para ir para o campo, divertir-me e atacar. No momento do golo, vi o Rochinha a correr com a bola na esquerda, a vir para dentro e a rematar. O ressalto sobrou para mim, senti que ela vinha ter comigo depois da defesa do guarda-redes e estava preparado, fleti o mais rapidamente possível para dentro e rematei rasteiro", contou.