Martim Alberto assina contrato profissional com o V. Guimarães

O V. Guimarães anunciou, esta terça-feira, ter chegada a acordo com Martim Alberto, de 18 anos, para a assinatura de um contrato profissional válido durante as próximas três temporadas.O lateral-esquerdo vai cumprir o segundo ano nos sub-19, depois de ter chegado em 2020 ao clube minhoto para representar os sub-17. Apesar disso, Martim Alberto fez oitos jogos e um golo nos sub-23 do V. Guimarães na época transata e foi recentemento incluído no plantel da equipa B no evento de apresentação aos adeptos.Em declarações aos meios do clube, o defesa mostrou-se motivado para a nova temporada. "A última época foi melhor do que imaginei e espero conseguir fazer semelhante este ano. Aliás, penso que o facto de assinar contrato revela que fiz bons jogos e que sou uma aposta dos responsáveis. O meu papel será não os defraudar e contribuir para que as equipas onde possa jogar, quer seja nos Sub-19 ou mais acima, tenham sucesso", começou por dizer.Tendo sido chamado aos trabalhos da equipa B, Martim Alberto não esconde que é nessa formação que pretende continuar. "Tenho o objetivo natural de continuar a treinar e jogar na equipa B e, como acontece a todos que aqui estão, sonho com a chamada à equipa A. Temos muitos jovens com qualidade mas também sabemos que nem todos vão chegar ao topo. No entanto, compete-me a mim manter-me focado nos objetivos e melhorar as minhas características enquanto atleta. Considero-me um jogador agressivo, bom tecnicamente e com boa leitura de jogo", sublinhou.