'Matar o borrego' de sete anos: o desafio à imagem do Vitória no grande dérbi do Minho Último triunfo sobre o Sp. Braga no D. Afonso Henriques data de abril de 2015 com um golo de Ricardo Valente





• Foto: Simão Filho/Arquivo