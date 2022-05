Matheus Índio entusiasmado no Vitória: «Vi bastantes jogos na televisão»

Matheus Índio foi oficializado como reforço do Vitória, esta quarta-feira, dia em que também falou aos meios do clube. O médio revelou-se entusiasmado por esta oportunidade, sobretudo por já conhecer a história dos vitorianos. História da qual quer agora fazer parte."Acredito que fiz uma grande temporada e escolhi o Vitória pela história que o clube tem. Um clube no seu ano de centenário, quero muito fazer parte desta história e ajudar a equipa da melhor maneira. Acredito que, com as características que tenho e pela minha forma de jogar, poderei potenciar o meu talento e ajudar o Vitória.""Sou uma pessoa muito tranquila fora de campo, mas dentro de campo, ‘viro’ completamente, quero ganhar sempre. Sou um médio com grande qualidade no passe, consigo fazer grandes progressões com a bola controlada, chegar na área, sei defender, também tenho uma boa finalização, e com tudo isso, espero poder ajudar o Vitória da melhor maneira possível.""Já conheço alguma da história, vi bastantes jogos do Vitória pela televisão, e estou ansioso por fazer parte deste grupo. Poder jogar à frente destes adeptos será especial, eles fazem a diferença, são uma grande ajuda, e todos os jogadores sentem-se bem ao jogar com esse calor humano. Posso prometer dedicação total, vou dar o meu máximo para poder ajudar o clube."