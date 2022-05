Maxwell Woledzi apontado como reforço do V. Guimarães

Maxwell Woledzi, jovem de apenas 20 anos, pode estar próximo de ser reforço do V. Guimarães. De acordo com notícias avançadas pela impresa do Gana, as negociações entre o Nordsjaelland e os minhotos estão avançadas e a situação pode ficar definida em breve.Produto da formação do Right do Dream, do seu país, o defesa-central transferiu-se para os dinamarqueses em 2018. Na temporada que agora finda, Woledzi, que pode começar o seu percurso no Vitória na equipa B, foi utilizado em 16 encontros.Recorde-se que Mumin também chegou a Guimarães proveniente do Nordsjaelland.