Maxwell Woledzi já está em Portugal para fechar acordo com o V. Guimarães

Maxwell Woledzi está cada vez mais perto de ser apresentado como reforço do V. Guimarães. O defesa-central, de 20 anos, já se encontra em Portugal, estando agora a ultimar os detalhes para fechar o acordo com os minhotos.Limadas as últimas arestas, o ganês vai assinar contrato com os vitorianos, tendo depois em vista a integração imediata nos trabalhos de pré-temporada.Woledzi vai custar aos cofres do Vitória cerca de 400 mil euros, valor acordo entre os conquistadores e o Nordsjaelland, clube detentor do passe do jogador e de onde o Vitória recrutou também Abdul Mumin.