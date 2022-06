Melgaço é o local escolhido pelo V. Guimarães para o estágio de pré-época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de Tróia em 2021/22, o V. Guimarães escolheu Melgaço para estagiar na temporada que está prestes a iniciar. Os comandados de Pepa ficam assim um pouco mais perto de casa, já que se mantêm no Minho.O V. Guimarães inicia os trabalhos de pré-época no dia 20 de junho, sendo que o estágio na vila de Melgaço acontece de 3 a 9 de julho. Após ter terminado o campeonato no 6º lugar, o Vitória entra em cena na 2ª pré-eliminatória da Conference League. Os jogos desta fase da prova acontecem a 21 e 28 de julho.