Melvin Maboungou sai do V. Guimarães sem qualquer jogo oficial disputado

O avançado Melvin Maboungou deixou os quadros do V. Guimarães. O jovem francês, de 20 anos, regressou ao seus país natal sem ter realizado qualquer jogo oficial pelas equipas do Vitória, tendo sido anunciado como reforço da equipa B do Valenciennes, após rescindir com os vitorianos.O avançado chegou a Guimarães no verão 2020, numa operação que custou 50 mil euros aos cofres da SAD, mas em dois anos e meio não cumpriu qualquer jogo oficial pelas equipas B ou sub-23.