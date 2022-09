Membro da estrutura do V. Guimarães sai: «Não posso fazer parte de um regime presidencialista»

Continuam as saídas na estrutura do V. Guimarães. Desta feita, saiu André Pereira, diretor ligado ao futebol. O anúncio foi feito pelo próprio nas redes sociais, numa nota através da qual deixou críticas à atual direção, sobretudo ao presidente António Miguel Cardoso."Ficou ontem materializada, a minha saída da equipa de gestão do Vitoria Sc, apos ter pedido a demissão a 8 de agosto. Saio, eu sim, por "divergências ideologias e de gestão. Por acreditar que o trabalho em equipa e as decisões colegiais nos colocam mais perto do sucesso, não posso aceitar fazer parte de um regime presidencialista, contrário ao que foi prometido aos sócios em eleições", começou por dizer, prosseguindo."Não digo que este modelo está correto ou errado, apenas e só que não me revejo nem acredito nele! Saio com a consciência de que tudo dei e fiz pelo Vitoria na certeza de que não precisei de ser um "yes man" para obter o respeito e consideração das pessoas. Agradecer a todos os colaboradores sem exceção, é incrível a competência da maior parte deles, mas gratular em especial aos dos dep. que tive o prazer de privar mais de perto, desde toda a academia, rouparia, lavandaria, sapataria, dep médico, DAR, DAO, veteranos, afonsinhos, futebol feminino, futebol de formação até ao futebol profissional", apontou, terminando com mais agradecimentos."Não querendo pessoalizar ninguém, aos nossos mister Moreno e Nuno Barbosa, aos nossos 4 magníficos capitães e não esquecendo nunca o mister Pepa e toda a sua equipa técnica bem como ao Diogo Boa Alma, um especial e sentido obrigado.O Vitoria será sempre maior e mais importante que qualquer um de nós. Viva o Vitória!", finalizou.