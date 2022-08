'No Name Boys' participaram nos distúrbios de Guimarães

Vários elementos da claque 'No Name Boys' participaram nos desacatos provocados por adeptos croatas do Hajduk Split na noite de terça-feira em Guimarães, segundo apurou Record. Esta presença de adeptos portugueses já tinha sido adiantada pelo Ministério da Administração Interna (MAI), mas na sua nota oficial não era referida qual a origem dos mesmos. No comunicado era revelado apenas que 154 adeptos tinham sido identificados: 122 croatas e 23 portugueses, mais 9 de outras quatro nacionalidades.

De acordo com o MAI, que citava "diligências preliminares" da PSP, "há indícios de que os adeptos da equipa do Hajduk Split", apesar de terem sido acompanhados pela polícia croata, "organizaram a sua chegada" a Portugal "de forma a não serem detetados pelas autoridades", tendo os incidentes ocorridos em Guimarães sido "organizados com elevado grau de premeditação, com participação de membros de pelo menos um grupo organizado de adeptos nacional" (os 'No Name Boys').

A nota sublinha que "um pequeno grupo de adeptos organizou a sua deslocação com conhecimento das autoridades, entrando em Portugal por via aérea, tendo os demais contado com o apoio de membros de claques associadas a clubes portugueses para a organização das suas deslocações e estadia".

"Verificou-se que um elevado número de adeptos se instalou em diferentes localidades da região Norte, tendo utilizado diversos meios de transporte para esse efeito", adianta o MAI, que considera que a PSP "montou um dispositivo operacional adequado nos dias que antecederam o jogo" e que "foi imediatamente reforçado aquando da verificação dos incidentes no centro histórico de Guimarães".

O Ministério da Administração Interna acrescenta que a PSP "reforçou de novo a presença" de agentes em Guimarães, "que se manterá até que os adeptos croatas regressem ao seu país", e tem "a colaboração" da GNR "noutras localidades" portuguesas.

"A PSP irá ainda adotar medidas de vigilância sobre os membros dos grupos organizados de adeptos portugueses que possam protagonizar situações de alteração da ordem pública", assegura o MAI.

(notícia atualizada às 20h52)