Miguel Luís deixa o V. Guimarães e assina pelo Rakow da Polónia

O Vitória anunciou a saída de Miguel Luís do seu plantel, com o médio de 22 anos a rumar à Polónia, concretamente para representar o Rakow Czestochowa, com quem assinou por quatro anos, com mais um de opção.





"O Vitória terá direito a 40% do valor de uma futura transferência de Miguel Luís, sendo que metade desse valor pertencerá ao Sporting CP, respeitando a partilha dos direitos económicos contratualizada aquando da mudança do jogador para Guimarães", explicam os vitorianos, em comunicado.Miguel Luís rumou a Guimarães em outubro do ano passado, tendo na altura assinado um contrato válido por três épocas, com mais duas de opção. Antes disso, tinha estado uma década vinculado ao Sporting, onde se formou.Em 2020/21 fez apenas 21 jogos pelos vimaranenses, apenas cinco na condição de titular.