Miguel Luís e Mikel Agu entre os oito dispensados do V. Guimarães

O V. Guimarães regressou ao trabalho esta sexta-feira, dando início aos preparativos para a nova temporada. Do arranque fizeram parte 28 jogadores, a maioria dos quais a transitar da época transata e a restante parte a integrar os trabalhos depois de épocas ao serviço dos sub-23 da equipa B.





Neste sentido, dos elementos que transitam da temporada anterior fazer parte André André, Rochinha, Varela, Jorge Fernandes, Sílvio, Joseph, Lameiras, Trmal, Helder Sá, Quaresma, André Amaro, Mumim, Janvier, André Almeida, Oscar Estupiñan, Bruno Duarte, Edwards e Sacko, este último autorizado a apresentar-se apenas no dia 2 de julho, em virtude de ter representado a sua seleção. A estes junta-se Rafa Soares, que regressa de empréstimo ao Eibar.Dos sub-23 e da equipa B chegam Antal, Celton Biai, Maga, Handel, Herculano, Gui, João Mendes, Dani Silva, Afonso Freitas e Miguel Magalhães.De foram ficaram Miguel Luís, Mikel Agu, Holm, Maddox, Jhonatan, Poha, Ouattara e Suliman. Destes, Record já havia dado conta de que os últimos quatro não integrariam as opções, perspetivando-se empréstimos para os últimos dois. Maddox também deve ser cedido.Lyle Foster está ao serviço da seleção sub-23 da África do Sul, não tendo ainda data para regressar, algo que está dependente da ida ou não aos Jogos Olímpicos.