Miguel Maga: «A este nível temos de ter maturidade para nos adaptarmos à exigência»

Miguel Maga e Manu Silva, jogadores do V. Guimarães, visitaram esta quinta-feira a Escola EB1 JI Briteiros São Salvador, e foram recebidos com... um 'túnel de mimos' pelas crianças, protagonizando momentos de partilha inesquecíveis para quem conviveu com os craques dos vitorianos.No final, Miguel Maga foi quem conversou com os jornalistas, fazendo já um balanço da temporada e colocando o foco total na conquista do 5º lugar, o último objetivo para falta confirmar numa época que teve "vários altos e baixos", mas em que o grupo "sentiu sempre o apoio dos adeptos" e soube superar tudo para agora estar em condições de concretizar o propósito principal."Sim. A última vitória fez-nos alcançar um objetivo, que passava por voltar às competições europeias, mas temos mais um objetivo, que é o nosso 5º lugar. Queremos ganhar o próximo jogo para garantir isso. Já festejamos a vitória em Vila do Conde e pretendemos agora festejar o 5º lugar.""Claro. É sempre especial jogar em casa. Deixo já o desafio aos nossos adeptos para que possamos ter a maior assistência da época neste jogo com o Gil Vicente.""A nossa época teve vários altos e baixos, mas sentimos esse apoio e essa exigência dos nossos adeptos. Sentimos sempre esse apoio, mesmo quando estávamos nos piores momentos. Lutamos sempre e sentimos sempre esse carinho.""Acho que não teve a ver com a idade dos jogadores. A este nível temos de ter maturidade para nos adaptarmos à exigência. Tivemos alguns contratempos com as lesões que afetaram a equipa, lembro-me de estarem sete jogadores no posto médico. Demos uma excelente resposta, demos a volta a isso, sempre como grupo, sempre pelo Vitória.""A concretização do objetivo não está ainda finalizada, este percurso deve-se à força de um grupo em que ninguém ficou atrás, todos lutaram por todos. Sabíamos todos que íamos ter sucesso a manter a união como grupo.""Os comentários não afetaram, de todo, o nosso grupo, não entraram. Sabemos a qualidade que temos como grupo e individualmente.""Noto uma evolução sobretudo ao nível físico. Depois da lesão, que me afastou por quatro meses, sinto que voltei em bom nível. Sinto que voltei à minha plenitude, mas quero ficar ainda melhor nesse aspeto.""Toda a gente tem esses sonhos, esses objetivos. Mas estou focado apenas no Vitória. Tenho essa ambição de marcar em casa, com os nossos adeptos.""A temporada foi diferente da anterior, em que tinha chegado à equipa em janeiro. Fiz a época toda integrado no plantel principal e o balanço é positivo. A equipa ajudou, todos me ajudaram, desde a equipa técnica à Direção. Melhorei em vários aspetos e quero continuar a evoluir."