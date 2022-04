Miguel Maga após renovar contrato: «É uma felicidade enorme»

Miguel Maga renovou com o Vitória até 2025, ele que tinha contrato por mais um ano, e não esconde a satisfação pelo acordo alcançado com a administração liderada por António Miguel Cardoso."É uma felicidade enorme. Um sentimento de confiança mútua entre mim e o clube, sinal de compromisso e de foco em continuar a melhorar. Sinto-me em casa, as pessoas em Guimarães são simpáticas, gostam de mim. Guimarães é uma cidade linda, gosto de estar aqui e gosto de estar no Vitória. Este é um prolongar de uma ligação que estou a gostar muito", começou por dizer o jovem de 19 anos."Ainda há muito para melhorar. A cada ano que passa queremos estar nas competições europeias e é sempre esse o nosso objetivo. Os adeptos podem ter a confiança de que vou continuar a trabalhar da mesma maneira, sempre com o mesmo foco, e tentar dar-lhes alegrias, que também serão as minhas e as do Vitória", disse ainda Miguel Maga, em declarações ao site do clube.