Miguel Maga deixa garantia: «Relaxamento não vai existir»

Miguel Maga foi o porta-voz do plantel vitoriano pouco antes do treino de adaptação ao Pancho Aréna, o bonito estádio do Puskás Akadémia e o jovem lateral-direito do Vitória foi o primeiro a garantir que ninguém estará a pensar nos 3-0 da 1.ª mão."Esse relaxamento não vai existir de certeza porque não acontece em nenhum jogo do Vitória. Temos sem dúvida uma boa vantagem, muito confortável, mas não vamos relaxar. Vamos encarar este jogo com o máximo de seriedade e empenho e da mesma maneira que o fizemos na 1.ª mão, com o objetivo de passarmos a eliminatória.""Cada jogo que disputamos pelo Vitória e mesmo na formação é assim, é sempre para ganhar. Os adeptos querem essa dimensão europeia e sabemos que o Vitória é dessa dimensão europeia. Por isso é que encaramos este jogo com o mesmo objetivo, temos em vista chegar à fase de grupos da prova europeia, algo que tem tudo a ver com o que é o Vitória", disse o defesa-direito de 19 anos e que já assumiu a titularidade na equipa de Moreno Teixeira.