Miguel Maga e Tomás Händel ansiosos por mais

Ao cabo de uma temporada em que marcaram posição para o futuro no V. Guimarães, Miguel Maga e Tomás Händel deixaram transparecer a sua alegria, em jeito de balanço a 2021/22, nas redes sociais. O lateral-direito, de 19 anos, admitiu alguma irregularidade, pronto para se ficar já na próxima campanha.





"Uma época especial com muitas emoções, onde tive o privilégio de fazer a minha estreia na Liga Bwin! Uma época com altos e baixos, mas sempre com um grande orgulho e confiança nesta equipa! Um agradecimento a todos pelo vosso apoio incansável! Agora resta continuar a trabalhar e focar na próxima época!", escreveu.Pelo seu lado, o médio-defensivo, de 21 anos, falou de um sonho cumprido, não obstante a grave lesão que teve de enfrentar. "Ao longo de tantos anos a aprender com grandes profissionais, sempre sonhei em alcançar a equipa principal e a Seleção portuguesa. Trabalhei e dediquei-me ao máximo para que isso fosse possíve. Quando entrava no Afonso Henriques arrepiava-me com os cânticos. Como apanha bolas, como adepto, como atleta o sentimento é, e será sempre, o mesmo. A cidade vive este clube e pisar a relva deste estádio é algo mágico que jamais esquecerei. Uma época que, apesar da tristeza da lesão que me afastou de poder ajudar mais a nossa equipa, me ficará na memória . Terei sempre um sorriso a lembrar 21-22…. Porque cumpri o meu sonho! Venha a época 22-23. Apenas o início", afirmou Tomás Händel.