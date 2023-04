Miguel Maga promete disputar o 5.º lugar da Liga Bwin: «Vamos lutar até ao fim»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O V. Guimarães, com a derrota registada esta segunda-feira frente ao Sporting (), ficou a 7 pontos do 5.º lugar que dá acesso às competiçõeseuropeias, mas Miguel Maga garante que os vimaranenses não vão atirar a toalha ao chão. "Vamo lutar até ao fim, deixo esta palavra aos nosso adeptos para que nos empurrem nos cinco jogos que faltam", afirmou o jogador, à Sport TV, onde lamentou a atitude da equipa após o intervalo: "Na primeira controlámos e dividimos o jogo. Fomos melhores na 1ª parte do que na 2ª onde não tivemos tantos momentos ofensivos, mas ainda assim podíamos ter marcado. Devíamos ter entrado mais fortes após o intervalo mas isso não aconteceu".