Miguel Maga: «Queremos mostrar o nosso valor»

Miguel Maga deu voz à confiança que se vive no balneário do Vitória a dois dias do dérbi frente ao Vizela. A curta deslocação - são 10 os quilómetros que separam as duas cidades - é bastante especial para o jovem lateral, que se estreou no recinte vizelense em janeiro de 2022. Um facto que apenas lhe dá mais motivação de somar os três pontos."Foi muito especial para mim, fiz a estreia pela equipa A do Vitória, o que é um grande orgulho. Tenho essas recordações boas, lembro-me dos adeptos, que estavam sempre connosco, e foram muitos, espero que seja igual na sexta-feira", referiu Maga, em declarações aos meios do clube, sublinhando que a equipa está preparada para regressar em força aos jogos da Liga Bwin, apesar de reconhecer qualidade ao Vizela, um rival que trocou recentemente de treinador."Sabemos que vêm de uma mudança de treinador, mas acho que os processos estão assimilados. É uma equipa boa. Vai ser um jogo muito difícil, como vão ser todos os jogos deste campeonato, e espero trazer, desta vez, os três pontos. É um jogo como todos os outros, um jogo muito difícil, como vão ser todos os jogos deste campeonato e acho que é mais um em que nós queremos mostrar o nosso valor, mostrar a nossa qualidade e trazer os três pontos", considerou.Depois de uma lesão em agosto o ter atirado para fora dos relvados até dezembro, Miguel Maga lembrou que foi preciso ser resiliente para superar esses meses complicados. "Acho que todos os jogadores que passam por uma lesão assim mais longa têm que ter um psicológico muito forte. Tenho trabalhado muito para recuperar e voltar, fisicamente, ao nível a que estava. Estou muito feliz por voltar, espero dar uma boa resposta já na sexta-feira", disse o lateral-direito, que voltou à competição no jogo frente ao Boavista, no passado dia 12 de dezembro: "Acho que voltei bem, espero continuar assim a minha caminhada. Estou feliz e acho que não há melhor altura para voltar, para fechar o ano da melhor maneira."