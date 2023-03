Miguel Maga renovou por mais dois anos

O Vitória anunciou esta tarde a renovação do contrato de Miguel Maga, com o lateral direito a ficar agora ligado ao clube até 2027, sendo que o vínculo em vigor entre as duas partes durava até 2025.A renovação de duas temporadas não implicou um reforço na cláusula de rescisão que se mantém nos 30 milhões de euros, com a certeza de que a aposta em Miguel Maga é consistente, uma vez que se trata de um dos mais regulares elementos do plantel de Moreno Teixeira e tem sido até alvo de muitas observações dos mais variados clubes.A subida do defesa-direito ao plantel principal aconteceu na época passada com um total de 13 jogos e duas assistências.Esta temporada, Miguel Maga só não foi uma solução mais regular porque sofreu uma lesão (fratura na clavícula direita) que o impediu de fornecer o seu contributo à equipa durante mais de dois meses, mas nos últimos tempos voltou a agarrar com consistência o seu lugar no onze. Prova disso são os números já acumulados até ao momento: 21 jogos (todos como titular), um golo e três assistências.