Miguel Maga suspenso por fazer piretes aos adeptos do Sp. Braga

Um exemplo de não saber ganhar... Parabéns aos mais de 1200 adeptos do SC Braga que hoje não pararam de apoiar a equipa e que no final foram brindados com este cabal exemplo de como não estar no futebol. Seguimos juntos ? ? pic.twitter.com/ik2xJSw1nI — Alexandre Carvalho (@Alex_Carvalho) February 5, 2022

O lateral-direito Miguel Maga vai falhar a próxima partida do Vitória, ao ter sido suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da FPF. Em causa os piretes feitos na direção dos adeptos do Sp. Braga, aquando dos festejos do triunfo dos vimaranenses no dérbi do passado sábado, por 2-1.O mapa de castigos do CD da FPF aponta ainda a multa de 174 euros e revela que foi o diretor de comunicação do Sp. Braga, Alexandre Carvalho, a ter reportado a situação na sala de organização de jogo, onde mostrou uma imagem que comprovava a situação (também partilhou nas redes sociais), acabando o delegado da Liga por registar a ocorrência no relatório.Alfa Semedo, expulso com vermelho direto, foi punido com um jogo de suspensão, tal como Tiago Silva e Estupiñan, ambos advertidos com o 5.° cartão amarelo no campeonato.