Miguel Maga também já renovou pelo Vitória

Na sequência do quejá adiantou em relação a Hélder Sá, o Vitória também já acertou com Miguel Maga a renovação do seu contrato e dentro dos mesmos moldes de Hélder Sá.Assim, o lateral-direito de 19 anos, que esta época conseguiu impor-se na equipa de Pepa, também vai renovar por mais duas temporadas, ficando ligado ao Vitória até 2025, uma vez que o atual vínculo durava até 2023.Miguel Maga começou a sua formação no FC Porto, passou ainda por Padroense e Rio Ave antes de chegar ao Vitória na época 2019/20.O lateral fez a estreia pela equipa principal esta época, mais precisamente na derrota em Vizela, por 3-2, na jornada 20 do campeonato, acumulando até ao momento 9 jogos na Liga Bwin.