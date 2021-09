Miguel Pinto Lisboa após o jogo com o Belenenses SAD: «Vamos pedir ao Conselho de Arbitragem que nos receba»

Já depois de ter confrontado o árbitro Hélder Malheiro no intervalo do jogo entre o V. Guimarães e o Belenenses SAD, Miguel Pinto Lisboa, presidente dos vitorianos, fez questão de demonstrar, no fim do jogo, o seu desagrado com a prestação do árbitro.





"Quero agradecer e dar os parabéns aos adeptos, que foram o nosso 10º, 11º e 12º jogadores. O futebol precisa de adeptos, temos de valorizar a sua presença e não a colocar em causa. O futebol precisa que as equipas e os jogadores sejam o centro do jogo. O foco da nossa equipa foi vencer o jogo e lutar contra todas as vicissitudes, os árbitros não podem querer ser o centro do jogo com critérios que não são equivalentes nem justos para as duas equipas. Quando assim é o espetáculo perde valor. Hoje tivemos um árbitro que não teve igual critério", vincou, dando depois exemplos concretos."Como queremos falar de centralização de direitos televisivos e vender o nosso espectáculo quando somos confrontados com arbitragens destas? Não houve critério durante o jogo na amostragem de cartões amarelos entre os jogadores do Vitória e os jogadores do Belenenses SAD. Houve um jogador do Belenenses SAD que viu o primeiro cartão amarelo nos descontos, quando já devia estar a ver o terceiro. Vamos pedir ao Conselho de Arbitragem que nos receba porque queremos perceber os critérios. Queremos que o Vitória seja respeitado, estamos aqui para vencer", rematou..