Miguel Pinto Lisboa e as polémicas trocas de jogadores entre Vitória e FC Porto: «Perfeitamente legal»

Negócio de 15 milhões entre FC Porto e V. Guimarães pode terminar sem custos financeiros práticos Negócio de 15 milhões entre FC Porto e V. Guimarães pode terminar sem custos financeiros práticos

A carregar o vídeo ...

Numa entrevista à Rádio Fundação, Miguel Pinto Lisboa esclareceu as polémicas trocas de jogadores entre o Vitória e o FC Porto, garantido que nada está a ser investigado nesse sentido."Essa operação com o FC Porto não foi objeto de qualquer visita da Polícia Judiciária ou da Autoridade Tributária. Não trocámos faturas com o FC Porto. Alguns jogadores estavam identificados pelo nosso scouting, interessavam-nos, e a forma de fazer o negócio foi essa, com essa valorização. É um processo perfeitamente legal. O Francisco interessava-nos. Podem não concordar com o valor, podem entender que se tratou de um valor exagerado, mas não imputou custos para o Vitória. Não houve pagamentos de comissões, foi um negócio sem fluxos", disse o presidente do clube minhoto.Comodeu conta em setembro do ano passado, o FC Porto vendeu dois jovens jogadores (Francisco Ribeiro e Rafael Pereira) ao V. Guimarães por uma verba total de 15 milhões de euros. Os valores constam do Relatório e Contas 2020/21 da SAD vitoriana. No entanto, também no mercado de verão, houve dois jovens minhotos (Romain Correia e João Mendes) que transitaram para o FC Porto, por um valor próximo de 15 M€, como deu conta o nosso jornal na altura.