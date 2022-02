Miguel Pinto Lisboa garante continuidade de Pepa: «Muitas vezes muda-se demasiado»

Apesar do mau momento, Miguel Pinto Lisboa não pondera proceder a alterações na equipa técnica do Vitória. O candidato à recandidatura da presidência vitoriana garantiu a continuidade de Pepa, uma vez que é necessário deixar o processo cedimentar-se."Acreditamos também na capacidade técnica da equipa técnica e não é solução quando temos percalços, mudar. Muitas vezes muda-se demasiado e as coisas não se cedimentam", disse o presidente, numa sessão de esclarecimentos para as eleições, deixando depois uma mensagem ao plantel."Estamos de acordo que temos um grupo que, obviamente com as lacunas que sempre teremos de ter, tem qualidade. Já demonstrou em vários jogos. Se nunca tivesse mostrado, podia ser mais fácil a solução, porque eram eles o problema. Não há falta de profissionalismo, mas há algo que não está a funcionar e que faz com que em certos jogos mostram a qualidade e noutros jogos, teoricamente mais fáceis, fiquem muito aquém do que é desejável a um profissional do Vitória. Estamos, fruto da incapacidade dos concorrentes, no sexto lugar e estamos a 10 pontos do quinto. Bastava termos ganho aos últimos. Estes dois últimos jogos que tivemos, que todos pensámos que iam ter resultado positivo, deixaram-nos com a sensação de que não fizemos tudo. Faltou competitividade. Preocupa-nos, temos acções sobre isso, estamos a atuar sobre isso. Temos qualidade. Alguns dos jogadores poderão ter mais dificuldades, estarem mais atrasados no envolvimento no Vitória, mas temos qualidade", acrescentou, numa ação de campanha em São Torcato.