Miguel Pinto Lisboa garante: «Temos a convicção de que vamos subir na tabela»

Miguel Pinto Lisboa acredita que o Vitória vai subir na tabela e entrar no patamar desejado. O presidente dos vitorianos falou à margem da apresentação do projeto 'Walking Football' e revelou que o jogo com o P. Ferreira traz essa convicção."Sobre questões técnicas, vou subscrever na íntegra o que disse o nosso treinador, o Pepa. Ele fez uma análise ao jogo que entendo que foi a adequada, subscrevo na íntegra o que disse.""Todos nós, responsáveis pelo Vitória, o que queremos é que a equipa tenha as melhores prestações no maior espaço de tempo. É para isso que todos trabalhamos todos os dias. Quando a equipa joga menos bem eu sou o maior responsável, ponto.""Não traz ilusão, traz a convicção que vamos subir na tabela classificativa. É para isso que trabalhamos, é esse o nosso caminho e é isso que vamos conseguir.""Temos todos um entendimento comum, isso não trouxe nada de positivo para o futebol português e para a imagem do futebol português. Estas coisas acontecem, às vezes, por situações de falta de entendimento entre as partes. Agora, tudo temos de fazer para que os jogos sejam disputados nas datas estipuladas porque os calendários estão definidos. Havendo a possibilidade dos jogos serem feitos com o número de atletas necessários, devem ser feitos. No passado, já entramos em campo com atletas que não estiveram nas melhores condições porque estiveram parados determinado período de tempo e menos dias de treino. Temos de respeitar o calendário e a integridade da competição.""É um tema que temos tempo. Não está em causa para a discussão do jogo deste fim-de-semana."