Miguel Pinto Lisboa já tem lista completa para as eleições do V. Guimarães

Miguel Pinto Lisboa vai avançar para as eleições do dia 5 de março e já tem a lista completa para o efeito. O atual presidente do V. Guimarães entrega a documentação esta quarta-feira, com duas novidades: uma ao nível dos vice-presidentes para a direção, com a entrada de Vítor Oliveira no lugar de Pedro Guerreiro, e a outra com a inclusão de Pedro Teixeira Carvalho como candidato ao conselho de jurisdição, em detrimento de Miguel Guimarães.Assembleia GeralPresidente: José António Fernandes AntunesVice-presidente: Vítor Duarte Cunha Matos PereiraDireçãoPresidente: Luís Miguel Vinagreiro Pinto LisboaVice-presidente: Albino Manuel Queirós Teibão de AbreuVice-presidente: Gabriel Sousa Pereira PontesVice-presidente: Pedro João Oliveira VinagreiroVice-presidente: Vítor Manuel Lobo Teixeira de OliveiraConselho FiscalPresidente: Ricardo Costa Pinto Prego de FariaVice-presidente: Cristina Cepa CarvalhoConselho de JurisdiçãoPresidente:Pedro Miguel Pinto Lisboa Teixeira CarvalhoVice-presidente: Otávio Manuel Pereira dos Santos