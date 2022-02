Miguel Pinto Lisboa justifica recandidatura: «Projeto não se conclui em dois anos e meio»

Miguel Pinto Lisboa entregou, esta quinta-feira, a lista que formaliza a recandidatura à presidência do Vitória. O atual presidente foi o último dos três candidatos a apresentar-se no D. Afonso Henriques e, à saída, falou aos jornalistas, explicando as razões que estão na base da ida às eleições de 5 de março."O projeto que pretendemos para o Vitória não se conclui em dois anos e meio e, por isso, apresentámos a recandidatura. Entendemos também que estes projetos precisam de estabilidade e continuidade, é a isso que nos propomos. Sabemos o trabalho que já desenvolvemos e o que temos em curso e sabemos também o que é necessário corrigir. Será com humildade, com abertura e com auto-crítica que, neste período eleitoral, iremos explicar aos sócios e a todos os vitorianos as opções que tomámos e o caminho que foi percorrido. Mas fundamentalmente iremos centrar-nos na apresentação da nossa visão para o Vitória dos próximos anos e em explicar por que é que o Vitória está hoje mais preparado para enfrentar os desafios que se lhe apresentam. Queremos que este período decorra com respeito, consideração, educação e de verdade. Respeitando a história centenária do Vitória e todos os seus intervenientes", referiu.A nova lista de Miguel Pinto Lisboa inclui duas mudanças, uma na vice-presidência, com a entrade de Vítor Oliveira para o lugar de Pedro Guerreiro, e a outra no conselho de jurisdição, de onde sairá Miguel Matos para a entrada de Pedro Teixeira Carvalho. Apesar das saídas, Miguel Pinto Lisboa não quis deixar a oportunidade para prestar o devido agradecimento. "Em primeiro lugar, quero agradecer ao Pedro Guerreiro e ao Miguel Matos, em meu nome pessoal e em nome de toda a equipa que teve a honra de cumprir este mandato. Pelo desempenho, trabalho e esforço. Com certeza continuarão a viver e a sentir o Vitória e a apoiar-nos no percurso que iremos encetar", referiu.