Miguel Pinto Lisboa: «Nunca houve salários em atraso»

Miguel Pinto Lisboa garantiu, esta segunda-feira, que nunca houve salários em atraso no Vitória. Em resposta a um associado, numa ação de campanha em São Torcato, o candidato pela lista C às eleições assegurou que todos os pagamentos estiveram sempre em dia."Nunca houve salários em atraso com funcionários e com os jogadores, quando houve ajustes nos prazos de pagamento, foi negociado com eles e em períodos curtos que nem podem ser considerados atrasos. Quando dizem que não entendem como pagámos salários de Setembro até aqui, não sei como são candidatos se não sabem fazer isso", vincou.