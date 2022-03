Miguel Pinto Lisboa: «O Vitória precisa de se unir e caminhar em conjunto com os vitorianos»

Depois de ter sido derrotado por António Miguel Cardoso nas últimas eleições do V. Guimarães, Miguel Pinto Lisboa foi o primeiro a discursar na tomada de posse dos novos órgãos sociais do clube. O antigo dirigente deixou palavras de incentivo ao seu sucessor."Serei breve nas palavras, compreendendo o papel que me passa a estar reservado. Acredito que os órgãos sociais hoje empossados partilham da nossa convicta proclamação de que é necessário que tenhamos, de uma vez por todas, um Vitória uno e indivisível. Um Vitória finalmente livre dos tradicionais grupos de influência que, dentro e fora do clube, minam a sua credibilidade e promovem jogos de poder que em nada contribuem para a pacificação do nosso Vitória e que em nada contribuem para a afirmação do nosso Vitória no panorama desportivo nacional e europeu. Bem sei que estas são palavras iguais a tantas outras, quantas vezes ditas por aqueles que contribuem para que subsistam as disputas internas, as intrigas locais e as mais indignas conspirações. Da minha parte, quero deixar claro que me distinguirei pela acção", começou por dizer.Miguel Pinto Lisboa deixou ainda o apelo para que seja dado espaço e tempo à nova direção: "Serei o primeiro a contribuir para que os novos órgãos sociais beneficiem do espaço e do tempo necessários para que podem dar ao Vitória a consistência e a estabilidade imprescindível para o sucesso desportivo e institucional. Serei cooperativo na justa medida que a nova direção me transmita. Estarei também atento como todos os sócios devem estar. Mais do que o recado público, adotarei a uma postura de responsabilidade em todos os momentos, dando aos órgãos sociais a confiança e liberdade necessárias para que o seu trabalho dê frutos e nos proporcionem as alegrias que tanto ambicionamos. O ciclo que hoje se inicia mobiliza-nos a todo. Sempre defendi que representar o Vitória implica uma responsabilidade institucional que deve ter como foco o presente e o futuro. O Vitória não precisa de ajustes- de contas com o passado, mas sim de uma visão de futuro que a todos nos convoque e nos permita encarar o que aí vem com ambição, esperança e convicção. O Vitória não precisa de discursos que o diminuam aos olhos dos rivais e que criem uma perceção errada sobre a força do clube. O Vitória precisa de se unir e caminhar em conjunto com os vitorianos. Hoje, como sempre, a mensagem que transmito a quem nos sucede, é clara: acreditem no Vitória tanto como nós acreditamos. Todos juntos vamos contribuir para que o Vitória cresça. Desejo as maiores felicidades aos elementos dos novos órgãos sociais do Vitória".