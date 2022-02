Miguel Pinto Lisboa: «Pepa é a pessoa certa para os próximos três anos»

Miguel Pinto Lisboa concedeu uma entrevista à Rádio Fundação de Guimarães, onde o presidente do Vitória foca vários assunto, reforçando a aposta em Pepa para um projeto de três anos."Quando apresentei o Pepa, referi que tínhamos um projeto três épocas. É algo invulgar no futebol português. Conhecemo-lo há muito como treinador. Quando o Tiago Mendes saiu, foi a nossa primeira opção, mas na altura não foi possível efetivar o negócio porque estava vinculado a um clube (Paços de Ferreira) e nós respeitámos essas relações. Só falámos com o Pepa depois de falarmos com o presidente do Paços de Ferreira, mas não foi possível chegarmos a acordo logo nessa altura. Reconhecemos-lhe capacidade para continuar a liderar o projeto desportivo, independentemente dos resultados. O problema é quando alteramos as nossas convicções em função dos resultados. Temos uma convicção, um projeto e entendemos que o Pepa é a pessoa certa para os próximos três anos. Sendo a nossa aposta nos jovens, nem sempre os resultados são lineares, mas temos todas as condições para atingir os nossos objetivos. Prezo em saber, aliás, que o Pepa será o treinador dos meus concorrentes", registou o presidente do Vitória, assumindo ainda alguns erros na sua gestão e justificando a contratação de Carlos Freitas para dirigir o futebol e que entretanto já saiu."Contratei-o para diretor geral do futebol para dar sequência ao projeto desta direção. Este projeto foi sempre desta direção. O Carlos Freitas deu início a esse projeto e ainda estamos longe de ver os resultados finais. Cometem-se sempre erros, mas os projetos são mais do que a análise a um ou a outro jogador. O projeto existe e tem por base a formação e a prospeção. Numa primeira fase, colocou-se maior ênfase na prospeção porque era necessário preencher rapidamente lacuna, de modo a haver competitividade interna. Cometeram-se erros, sim, mas houve sempre critério e eu assumo essa responsabilidade", admitiu.