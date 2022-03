Miguel Pinto Lisboa: «Reconhecemos o mérito de quem venceu»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de três anos à frente dos destinos do V. Guimarães, Miguel Pinto Lisboa disse, neste sábado, 'adeus' ao cargo de presidente do emblema vitoriano. O antigo dirigente perdeu as eleições para António Miguel Cardoso e encarou a situação de forma tranquila, felicitando mesmo o vencedor."Reconhecemos o mérito de quem venceu e desejamos que, a partir de hoje, o Vitória esteja unido, sem hipocrisias e sem guerrilhas. Só assim é que o clube pode crescer, podem contar connosco para não fazermos guerra a ninguém. Só queremos um Vitória mais forte e melhor", referiu Miguel Pinto Lisboa após terem sido conhecidos os resultados.