Miguel Pinto Lisboa: «Sentimos uma impreparação do poder político para lidar connosco»  

Após a cimeira dos presidentes da Liga, Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães, abordou vários temas, entre eles a centralização dos direitos televisivos.





"Foi uma cimeira na qual o resultado final foi uma grande união entre todos os clubes em torno da ideia da centralização dos direitos televisivos. Este é um tema que deve ser liderado pela Liga, pela FPF e pelos clubes, não podemos deixar cair isto fora do âmbito do que é o futebol. Nós, os presidentes, é que sabemos quais são os problemas da nossa indústria e é que sentimos uma impreparação do poder político para lidar connosco. A partir de hoje estamos preparados para conduzir o processo para levar à centralização dos direitos televisivos. Preferencialmente antecipando a sua entrada em vigor, que poderá ser já na próxima época. No entanto, mais do que a pressa, interessa que seja um processo bem conduzido e que permita aos clubes terem mais receita", começou por referir o dirigente.Defedendo que "a APCVD tem de acabar com o projeto piloto que tem implementado na zona do Minho", Miguel Pinto Lisboa deu ainda ênfase à posição do Vitória em relação ao cartão do adepto: "A bazuca que vem não chega ao que é o desporto e ao que é o futebol profissional. Somos contribuintes líquidos, temos um peso importante no que é a economia nacional, mas, quando é para termos apoios, somos desconsiderados. Isso nota-se noutro tema, que tem a ver com o ofício que a Liga recebeu do Secretário de Estado da Administração Interna e do Secretário de Estado do Desporto a dizer que há uma dispersão inabitual dos adeptos no estádio, que isso resulta da situação de pandemia que estamos a viver, que a solução para isso passa pelo aumento do policiamento e que isso resulta de uma escassez do cartão do adepto. Isso é de quem não sabe o que é o futebol e está a desconsiderar o adepto. Estamos contra o cartão do adepto, tem o objetivo de corrigir uma situação, mas traz malefícios ao futebol".O presidente concluiu analisando o sorteio da Allianz Cup para o V. Guimarães. "É um sorteio que nos traz boas memórias, a única vez que o Vitória chegou à final four da Allianz Cup o grupo era o mesmo. Agora esperamos conseguir o mesmo objetivo", rematou.