Miguel Pinto Lisboa: «Só por má fé se diz que o negócio do Edwards foi mau para o Vitória»

Miguel Pinto Lisboa defendeu o negócio que levou Marcus Edwards ao Sporting, dizendo que só por má fé "se pode dizer que foi mau negócio para o Vitória"."No mercado de janeiro diziam que não era possível atingir objectivos, mas atingimos tanto em vendas como na redução de massa salarial. Só por má fé é que podem dizer que o negócio do Edwards foi um mau negócio. É verdade que perdemos um grande atleta, mas é verdade é que temos de ter capacidade para de cumprir com as nossas responsabilidades. Temos de vender 1 ou 2 jogadores por ano. É obrigatório vender", apontou, deixando de seguida mais ataques."Muitos dizem que a situação financeira é calamitosa, mas já ouvimos isso no passado, com objectivos que entendemos quais são. Acreditamos no Vitória, na força do Vitória e temos capacidades de gestão para que o Vitória resolva os seus problemas organicamente. Plano de reestruturação visa qualificação europeia todos os anos", acrescentou.