Miguel Pinto Lisboa sobre Edwards: «Está seguro, tem contrato»

Marcus Edwards continua a ser o nome do atual plantel do Vitória que mais interesse gera e não é de estranhar que, com a aproximação do mercado de janeiro, volte a criar-se algum burburinho em torno do inglês.No entanto, a saída do extremo não está nos planos do Vitória e o próprio presidente do emblema minhoto, Miguel Pinto Lisboa, fez questão de rematar essa questão para canto, apontando para a cláusula."Ele está seguro, tem contrato connosco. Os atletas têm contrato com o Vitória, têm cláusulas e o Vitória tem sempre de ser respeitado", disse o líder vitoriano, à margem da apresentação do projeto 'Walking Football'.