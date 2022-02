Miguel Pinto Lisboa suspende Flávio Meireles com efeitos imediatos

O presidente do V. Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, suspendeu Flávio Meireles de todas as funções que desempenha no clube, concretamente do cargo de coordenador das equipas profissionais.

A decisão, já comunicada ao antigo capitão do Vitória, surge depois do candidato às eleições pela Lista B, Alex Costa, ter anunciado que Flávio Meireles é a sua escolha para o cargo de diretor desportivo se for eleito nas eleições de 5 de março.

De acordo com as informações confirmadas por Record, Flávio Meireles está suspenso de funções até ao dia 5 de março, data das eleições. Nesse sentido, já não estará no banco no jogo com o Benfica, da 24.ª jornada, marcado para o próximo domingo.