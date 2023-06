Mikel Villanueva e a nova temporada: «Objetivo é chegar o mais longe possível na Europa»

Chegado ao V. Guimarães no verão de 2022, Mikel Villanueva rapidamente se afirmou com um dos pilares da defesa vitoriana. Para o central venezuelano, o segredo para o sucesso na temporada que agora findou passou pela união do grupo."Acho que ninguém acreditava que o Vitória ia estar onde está. Enquanto grupo, mantivemo-nos sempre unidos e isso foi muito importante para o desfecho da época. Senti sempre que os meus colegas de posição ouviam aquilo que eu dizia e isso é algo que me dá um orgulho enorme porque revela respeito por parte dos meus colegas de posição. Não havia azia quando jogava um central em vez de outro e todos trabalhavam para que quem estivesse a jogar, o fizesse da melhor maneira. Tivemos um sentido de união muito forte e tornámo-nos uma grande família, juntamente com o staff técnico e a direção", disse o defesa, de 30 anos, aos meios do clube, antes de definir a época de estreia no Vitória: "Se eu pudesse resumir a época numa palavra, escolheria: orgulho. Penso que devemos estar orgulhosos da época que fizemos, por todas as dificuldades que enfrentámos e pela forma como nos mantivemos todos unidos, jogadores e adeptos".Já em relação à próxima temporada, uma das metas passa por deixar uma boa imagem na Europa. "O nosso objetivo é tentar chegar o mais longe possível nas competições europeias e trabalhar para dar uma boa imagem para fora. É este um dos nossos propósitos enquanto equipa para a próxima época", revelou o central, que espera continuar a ser influente na equipa: "A nível individual, desejo poder continuar a jogar, estar saudável e ajudar o clube a estar o mais acima possível na tabela classificativa. É um objetivo que tenho porque neste ano em que cá estive já percebi tudo aquilo que o clube representa e merece estar sempre nos lugares de cima".Em 2022/23, Mikel Villanueva participou em 34 jogos, assinando um golo e uma assistência, naquela que foi a sua terceira época no futebol português, depois de duas temporadas no Santa Clara.