Mikel Villanueva e o encontro com o Benfica: «Vamos à Luz lutar pelos três pontos»

O V. Guimarães foi a primeira equipa na atual temporada a travar - com um empate a zeros - o Benfica. Mikel Villanueva, defesa central do V. Guimarães, fez a antevisão ao encontro de sábado frente ao líder Benfica a contar para jornada 25 da Liga Bwin, onde acredita que a sua equipa pode discutir o resultado."O Ibra é um jogador importante para nós, mas qualquer companheiro que seja escolhido para o jogo está preparado para atuar da melhor maneira, para acrescentar algo de positivo à equipa. Estamos confiantes que vamos à Luz lutar para conquistar os três pontos.""Tem sido um pouco difícil, mas temos demonstrado que temos soluções e que seja quem for que jogue tem competência. Estamos tranquilos.""É sempre a meta de um jogador chegar a um clube e poder jogar sempre. Estou contente por poder jogar e acrescentar algo com a experiência que tenho.""Sabemos que vai ser um jogo muito difícil com o primeiro da classificação, mas o Vitória luta pelos seus objetivos em todos os campos. Estamos preparados para ganhar nesse campo.""A receita é ser o Vitória, continuarmos a jogar como temos feito, com a nossa identidade, de forma podermos trazer os pontos para nossa casa.""Na altura o Benfica estava numa situação como a que vive agora, sempre a ganhar jogos, mas nós conseguimos travá-los um pouco. Agora, esperamos que seja igual neste fim-de-semana.""Era um jogo difícil, o Arouca é uma boa equipa, que também tem conseguido bons resultados fora de casa. Creio que jogamos muito bem, mas as coisas não nos correram da melhor forma. Isso não nos vai fazer baixar a cabeça, seguimos em frente e sei que vamos conseguir agora um bom resultado.""Creio que estamos no bom caminho e que estamos a demonstrar que o Vitória deve estar sempre nos primeiros lugares, onde estamos. Vamos continuar a trabalhar para concretizar os objetivos que temos."