Mikel Villanueva: «No V. Guimarães vive-se o futebol de uma forma única»

Mikel Villanueva não podia estar mais satisfeito com a decisão que tomou de rumar ao V. Guimarães. Apresentado esta segunda-feira, o defesa-central explicou aos meios do clube as razões que o levaram a aceitar o desafio."O Vitória é um clube grande em Portugal. Este era um desafio que precisava na minha carreira e fico muito feliz por estar aqui, para ajudar o Vitória. Para mim, era muito importante sentir o interesse do clube, é sempre importante para um jogador e isso foi determinante na minha tomada de decisão", apontou, deixando depois mais elogios ao clube."Já conheço o futebol português, ter dois anos na Liga creio que pode ajudar a aportar alguma experiência à equipa e espero poder contribuir da melhor forma. Sei que o Vitória é um clube grande, com uma pressão boa, porque é importante o apoio dos nossos adeptos. Tive companheiros que já jogaram aqui e, por isso, conheço bem o clube e sei que se vive o futebol de uma forma única, diferente do que se vive nos outros clubes. Estou muito ansioso por conhecer os meus colegas", referiu.Em relação ao que pode oferecer ao clube, Mikel não tem dúvidas: empenho máximo. "Posso prometer que vou dar o meu máximo para poder ajudar a equipa. Vamos dar tudo para fazer uma grande época. Para mim é importante estar num clube tão grande com o Vitória e espero estar aqui muito tempo", concluiu.