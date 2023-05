Mikel Villanueva pode ser opção para o jogo com o Gil Vicente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O V. Guimarães anunciou, esta quarta-feira, que Mikel Villanueva está na fase final da recuperação da mialgia que sofreu e deverá poder ser opção para o jogo com o Gil Vicente, agendado para domingo. De resto, há mesmo a expectativa de que o venezuelano possa integrar a sessão de treino desta quinta-feira.Perante o facto de Bamba estar de regresso após ter cumprido castigo, a defesa vitoriana pode assim apresentar-se na próxima partida na máxima força. De fora continuam Celton Biai, a contas com uma mialgia na coxa direita, e André André, a recuperar de um traumatismo no joelho direito.Recorde-se que, na última jornada, o Vitória asseugrou a presença na Liga Conferência em 2023/24, isto depois de ter batido o Rio Ave e de o Chaves ter confirmado que não se inscreveu nas competições europeias.